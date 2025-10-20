दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे 12,000 विशेष ट्रेनें चलाएगा
By रुस्तम राणा | Updated: October 20, 2025 17:03 IST2025-10-20T17:03:17+5:302025-10-20T17:03:17+5:30
नई दिल्ली: त्योहारों का मौसम नज़दीक आते ही, भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्री यातायात में वृद्धि को संभालने के लिए 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। यह पिछले वर्ष इसी अवधि में संचालित 7,724 विशेष ट्रेनों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
त्योहारी यात्रा के लिए व्यापक परिचालन प्रोत्साहन
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना एवं प्रचार) दिलीप कुमार ने कहा कि इन अतिरिक्त ट्रेनों का उद्देश्य अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए घर जाने वाले लाखों लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों में ही लगभग 1 करोड़ यात्रियों को विशेष ट्रेनों से लाभ हुआ है। पिछले चार दिनों में लगभग 15 लाख लोगों ने नई दिल्ली स्टेशनों से यात्रा की है।"
कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने 12 लाख कर्मचारियों को तैनात किया है जो चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। यात्रा की माँग पर वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है।
प्रमुख प्रस्थान बिंदु और यात्री सुविधाएँ
ये विशेष ट्रेनें नई दिल्ली, आनंद विहार, हज़रत निज़ामुद्दीन और दिल्ली जंक्शन सहित प्रमुख स्टेशनों से चलेंगी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए, उत्तर रेलवे ने इन व्यस्त टर्मिनलों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, विस्तारित प्रतीक्षालय और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। भीड़ के प्रवाह को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए विशेष होल्डिंग क्षेत्र भी बनाए गए हैं।
प्रमुख गंतव्यों को शामिल किया गया
ये 17 त्यौहार विशेष ट्रेनें पटना, लखनऊ, दरभंगा, मानसी, धनबाद, भागलपुर, सीतामढ़ी, हावड़ा, पाटलिपुत्र, हसनपुर रोड, दानापुर, गया और प्रयागराज जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों के लिए चलेंगी। यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इन मार्गों की सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी।
महत्वपूर्ण यात्रा सलाह
भारतीय रेलवे ने सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के समय, मार्ग और स्टॉपेज की जाँच कर लें। यात्री रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर कॉल करके या आधिकारिक रेलवे पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
इन प्रयासों के साथ, भारतीय रेलवे का लक्ष्य दिवाली और छठ पूजा अपने प्रियजनों के साथ मनाने के लिए घर जाने वाले यात्रियों के लिए त्योहारी यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और तनाव मुक्त बनाना है।