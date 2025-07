भारतीय रेलवे की RailOne ऐप लॉन्च, टिकट बुक करने, PNR चेक करने, खाना ऑर्डर करने के लिए ऑल-इन-वन ऐप

नई दिल्ली: रेल यात्रियों की यात्रा को सुगम और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने मंगलवार को RailOne लॉन्च किया, जो सभी यात्री सेवाओं के लिए एक अनूठा वन-स्टॉप समाधान ऐप है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर RailOne नामक नया सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह केंद्र भारतीय रेलवे के लिए प्रमुख सूचना प्रणालियों को डिजाइन, विकसित, लागू और रखरखाव करता है।

नया ऐप रेलवे से संबंधित सभी प्रश्नों और यात्रियों की जरूरतों के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य कई सेवाओं को एक ही इंटरफ़ेस में एकीकृत करके यात्री सुविधा को बढ़ाना भी है। RailOne वर्तमान में एंड्रॉयड और आईफोन दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

मंत्रालय के अनुसार, ऐप में मालगाड़ी सेवा पूछताछ से संबंधित सुविधाएँ भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, "यह न केवल सभी सेवाओं को एक ही स्थान पर रखता है, बल्कि सेवाओं के बीच एकीकृत कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता को भारतीय रेलवे सेवाओं का समग्र पैकेज मिलता है।"

