Indian Railways: यात्रियों के लिए खुशखबरी! जनवरी 2026 से स्लीपर क्लास में मिलेगा सैनिटाइज्ड बेडरोल, पैसेंजर को देने होंगे इतने रुपये

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक खास सुविधा देने का फैसला किया है। एक जनवरी 2026 से रेलवे यात्रियों को नॉन-AC स्लीपर क्लास में सैनिटाइज़्ड बेडरोल देगा। डिवीज़न में पहली बार शुरू की जा रही इस नई सुविधा का मकसद लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों के आराम और साफ़-सफ़ाई को बढ़ाना है।

अब तक, स्लीपर क्लास के यात्रियों को किसी भी ऑर्गनाइज़्ड बेडरोल सर्विस की सुविधा नहीं मिलती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए, चेन्नई डिवीज़न ने 2023-24 के दौरान नॉन-फ़ेयर रेवेन्यू आइडियाज़ स्कीम (NINFRIS) के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया।

इस पहल को ज़बरदस्त पॉज़िटिव फ़ीडबैक मिला, जिससे रेलवे ने इसे पूरी तरह से नॉन-फ़ेयर रेवेन्यू (NFR) सर्विस के तौर पर अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इस व्यवस्था के तहत, यह सर्विस एक लाइसेंसी चलाएगा जो बेडरोल खरीदने, मशीन से धोने, पैकिंग करने, ट्रांसपोर्ट करने और बांटने के लिए ज़िम्मेदार होगा। यह लाइसेंस तीन साल के लिए वैलिड होगा और इससे रेलवे को सालाना 28,27,653 रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।

बेडरोल पैकेज

यात्री अपनी मांग पर सस्ते दामों पर बेडरोल खरीद सकेंगे। उपलब्ध पैकेज में शामिल हैं:

पैकेज 1: एक बेडशीट, एक तकिया और एक तकिया कवर – Rs 50

पैकेज 2: एक तकिया और एक तकिया कवर – Rs 30

पैकेज 3: एक बेडशीट – Rs 20

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इस सर्विस से स्लीपर क्लास के यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जो भारतीय रेलवे की रोज़ाना की सवारी का एक बड़ा हिस्सा हैं।

नई सर्विस के तहत आने वाली ट्रेनें

चेन्नई डिवीज़न की 10 ट्रेनों में सैनिटाइज़्ड बेडरोल की सुविधा मिलेगी:

12671 / 12672 नीलगिरी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस

12685 / 12686 मैंगलोर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस

16179 / 16180 मन्नारगुडी एक्सप्रेस

20605 / 20606 तिरुचेंदूर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस

22651 / 22652 पालघाट एक्सप्रेस

20681 / 20682 सिलम्बू सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस

22657 / 22658 तांबरम–नागरकोइल सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस

12695 / 12696 त्रिवेंद्रम सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस

22639 / 22640 एलेप्पी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस

16159 / 16160 मैंगलोर एक्सप्रेस

दक्षिणी रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि यह पहल यात्रियों के लिए यात्रा के पूरे अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए, खासकर स्लीपर क्लास में, जहां बुनियादी सुविधाओं की मांग ज़्यादा रहती है।

