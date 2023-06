वीडियो: नौसेना ने देश में बने हैवी वेट टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया, समंदर में कई गुना बढ़ी भारत की ताकत

Highlights भारतीय नौसेना ने एक अहम सफलता हासिल की भारत में बने हैवी वेट टॉरपीडो का मंगलवार को कोच्चि में सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया नौसेना ने इस सफल परीक्षण को मील का पत्थर बताया

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने एक अहम सफलता हासिल करते हुए भारत में बने हैवी वेट टॉरपीडो का मंगलवार को कोच्चि में सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया। परीक्षण में देश में बने हैवी वेट टॉरपीडो ने सफलतापूर्वक पानी के अंदर चलते हुए सीधे अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया और उसे समंदर में डूबो दिया।

इस सफल परीक्षण के बाद नौसेना ने कहा है कि यह भारतीय नौसेना और DRDO की अंडरवाटर डोमेन में बेहतरीन हथियार बनाने में एक मील का पत्थर है। टारपीडो ऐसे हथियार होते हैं जो पानी की गहराई में चलते हुए मीलों दूर स्थित दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को निशाना बनाते हैं। टारपीडो को युद्धपोत या पनडुब्बी दोनों से दागा जा सकता है।

Successful engagement of an Underwater Target by an indigenously developed Heavy Weight Torpedo is a significant milestone in #IndianNavy's & @DRDO_India's quest for accurate delivery of ordnance on target in the underwater domain. #AatmaNirbharBharat@DefenceMinIndiapic.twitter.com/ZMSvtFSobE