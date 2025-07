VIDEO: त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में PM मोदी के संबोधन से पहले बजाया गया भारतीय राष्ट्रगान 'जन गण मन'

पोर्ट ऑफ स्पेन: 140 अरब भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था, जब शुक्रवार (स्थानीय समय) को त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में राष्ट्रगान बजाया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले 'जन गण मन' बजाया गया। प्रधानमंत्री मोदी कैरेबियाई राष्ट्र की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उल्लेखनीय है कि भारत ने 1968 में त्रिनिदाद और टोबैगो को स्पीकर की कुर्सी उपहार में दी थी।

कैरेबियाई संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद "मानवता का दुश्मन" है। उन्होंने आतंकवाद को कोई आश्रय या स्थान न देने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "हमारी विकास साझेदारियां मांग आधारित, सम्मानजनक और बिना किसी शर्त के हैं।" उनका स्पष्ट संदर्भ वैश्विक दक्षिण के लिए भारत के दृष्टिकोण और चीन के दृष्टिकोण के बीच अंतर को स्पष्ट करना था।

भू-राजनीतिक प्रतिकूल परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने राजनीति और सत्ता की प्रकृति में मूलभूत बदलावों के साथ-साथ बढ़ते वैश्विक "विभाजन, विवाद और असमानताओं" के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुक्त व्यापार दबाव में है और दुनिया जलवायु परिवर्तन, खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रही है।

#WATCH | Port of Spain | PM Modi to address the parliament of Trinidad and Tobago, shortly.



(Source - DD) pic.twitter.com/u1RARA1D8x