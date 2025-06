खराब मौसम के कारण भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपण तीसरी बार स्थगित

Highlights इसरो ने सोमवार को कहा कि प्रक्षेपण क्षेत्र में खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण स्थगित कर दिया गया है अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्स-4 मिशन 11 जून, 2025 को प्रक्षेपित किया जाएगा नया लक्षित प्रक्षेपण समय 11 जून को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे निर्धारित किया गया है

नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजने वाले Axiom-4 मिशन का बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण तीसरी बार स्थगित कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को कहा कि प्रक्षेपण क्षेत्र में खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण स्थगित कर दिया गया है। इस बीच, स्पेसएक्स ने कहा कि चढ़ाई गलियारे में तेज़ हवाएँ चलने के कारण प्रक्षेपण बुधवार से पहले नहीं होगा।

10 जून को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्स-4 मिशन 11 जून, 2025 को प्रक्षेपित किया जाएगा। नया लक्षित प्रक्षेपण समय 11 जून को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे निर्धारित किया गया है।

यह मिशन, भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, जो एक्सिओम स्पेस, नासा, स्पेसएक्स और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का एक संयुक्त प्रयास है। यह राकेश शर्मा की ऐतिहासिक 1984 की यात्रा के चार दशक से अधिक समय बाद मानव अंतरिक्ष यान में भारत की वापसी को चिह्नित करता है।

भारतीय वायु सेना के एक सम्मानित पायलट और इसरो अंतरिक्ष यात्री, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, मिशन के पायलट के रूप में काम करेंगे, जो मिशन कमांडर पैगी व्हिटसन (पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री) और हंगरी और पोलैंड के विशेषज्ञों के साथ जुड़ेंगे।

इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने देरी की पुष्टि की। एक्सिओम-4 चालक दल एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर यात्रा करेगा, जिसे कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मिशन को शुरू में 29 मई को लॉन्च किया जाना था और इसे 8 जून तक के लिए टाल दिया गया था। फिर तकनीकी समस्याओं के कारण लॉन्च को 10 जून तक के लिए टाल दिया गया।

Launch of Axiom-4 mission to International Space Station:



Due to weather conditions, the launch of Axiom-4 mission for sending Indian Gaganyatri to International Space Station is postponed from 10th June 2025 to 11th June 2025.



The targeted time of launch is 5:30 PM IST on 11th…