स्वतंत्रता दिवसः भारतीय सेना ने दिया तोहफा, मच्छल नाला पर 115 फीट लंबे पुल का निर्माण किया, भगत ब्रिज रखा नाम, देखें वीडियो

जम्मू-कश्मीरः स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने कमाल कर दिया। जम्मू-कश्मीर के मच्छल सेक्टर के लोगों को तोहफा दिया। इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने मच्छल सेक्टर में एलओसी पर स्थित दन्ना गांव के स्थानीय लोगों को मच्छल नाला पर एक पुल समर्पित करके उपहार दिया।

115 फीट लंबे पुल का नाम वीर चक्र मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया है, जिन्होंने 1965 के युद्ध में इस क्षेत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दन्ना गांव को भारत के वीर सपूत की याद में भगत गांव के नाम से भी जाना जाता है।

The 115 feet long Bridge has been named as Bhagat Bridge in memory of Major Bhagat Singh, Veer Chakra, who