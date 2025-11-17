WATCH: भारतीय सेना ने नए वीडियो में टैक और पैदल सेना के तालमेल की दिखाई पावरफुल झलक

नई दिल्ली: भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने खड़ग कोर के अंतर्गत राम डिवीजन की एक अद्भुत झलक पेश की, जिसमें बख्तरबंद और पैदल सेना एक घातक, गहरे प्रहार करने वाली सेना के रूप में आगे बढ़ रही थी।

आधुनिक युद्ध क्षमताओं के एक अद्भुत प्रदर्शन में, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने X पर एक प्रभावशाली वीडियो जारी किया है, जो अपनी बख्तरबंद और पैदल सेना इकाइयों के बीच सहज और शक्तिशाली एकीकरण को दर्शाता है। वीडियो में बख्तरबंद और पैदल सेना को एक घातक, गहरी मारक शक्ति के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है।

इस क्लिप का शीर्षक था: "ये दम, जोश और तैयारी, दुश्मन पर पड़ेगी बहुत भारी!" निर्बाध तालमेल के साथ मज़बूती और कदम - एकीकृत कवच और पैदल सेना का युद्धाभ्यास, एक एकीकृत युद्धक्षेत्र में एक तेज़ और गहरी मारक शक्ति के रूप में। खड़ग कोर के राम डिवीजन की शक्ति, सटीकता और गति की एक झलक।

यह एकीकृत युद्धक्षेत्र में सेना के युद्धाभ्यास की ज़बरदस्त गति, सटीकता और शक्ति को दर्शाता है। यह फुटेज खड़गा कोर के अंतर्गत राम डिवीजन की तेज़-तर्रार ऑपरेशनल तत्परता की एक दुर्लभ झलक पेश करता है, जो देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्रों में अपनी तीव्र-हमला क्षमता के लिए प्रसिद्ध है।

टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहन एकदम सही तालमेल में चलते हुए दिखाई देते हैं, एक युद्धक्षेत्र जैसा दृश्य, तेज़ और गहरे हमलों का अनुकरण करते हुए, जो सेना के त्वरित-प्रतिक्रिया अभियानों के विकसित होते सिद्धांत को दर्शाता है।

ये दम, जोश और तैयारी

दुश्मन पर पड़ेगी बहुत भारी ! 🇮🇳



Steel & strides with seamless synergy - integrated armour & infantry manoeuvre, as one fast and deep striking force in a unified battlefield… pic.twitter.com/ASjG9ckmeK — Western Command - Indian Army (@westerncomd_IA) November 16, 2025

दुर्गम इलाकों में युद्धक संरचनाओं और सैनिकों द्वारा तीक्ष्ण सामरिक गतिविधियों के साथ, वीडियो इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे एकीकृत अभियान भारत की युद्ध तैयारियों का केंद्र बन रहे हैं। राम डिवीजन के अभ्यास सेना की चपलता, एकजुटता और उन्नत युद्धक्षेत्र रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने का प्रमाण हैं।

यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब भारतीय सेना अपनी सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण और अपने एकीकृत युद्ध समूहों को और मज़बूत बनाने में जुटी है—यह सुनिश्चित करते हुए कि कवच और पैदल सेना अलग-अलग इकाइयों के रूप में नहीं, बल्कि एक समन्वित बल के रूप में कार्य करें जो गति और सटीकता के साथ विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो।

