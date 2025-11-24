भारत की महिला टीम ने लगातार दूसरा कबड्डी वर्ल्ड कप खिताब जीता, पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भेजीं

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश को गर्व महसूस कराने के लिए हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई!

नई दिल्ली: भारत की महिला टीम ने सोमवार, 24 नवंबर को ढाका में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म बनाए रखा, अपने सभी ग्रुप मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां उसका मुकाबला ईरान से हुआ।

उन्होंने नॉकआउट में भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। दूसरी ओर, चीनी ताइपे भी ग्रुप स्टेज में बिना हारे रहा था और सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को 25-18 से हराकर फाइनल में पहुंचा था। हालांकि, फाइनल में भारत ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश को गर्व महसूस कराने के लिए हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई! उन्होंने ज़बरदस्त हिम्मत, हुनर ​​और लगन दिखाई है। उनकी जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी खेलने, बड़े सपने देखने और ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगी।” प्रो कबड्डी लीग में भारत के पूर्व कप्तान और पुणेरी पलटन के हेड कोच अजय ठाकुर ने भी टीम को बधाई दी और दुनिया में महिला कबड्डी की तरक्की की तारीफ़ की। 

प्रो कबड्डी.कॉम के मुताबिक ठाकुर ने कहा, “यह भारत के लिए बहुत गर्व का पल है क्योंकि महिला टीम ने ढाका में वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने पास रखी। फाइनल तक उनका शानदार प्रदर्शन और फिर ट्रॉफी जीतना दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में महिला कबड्डी ने कितनी तरक्की की है। यह इस खेल की ग्लोबल अपील का भी सबूत है, जिसमें बांग्लादेश वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि यह रफ़्तार आने वाले सालों में भी जारी रहेगी।”

टूर्नामेंट में कुल 11 देशों ने हिस्सा लिया, जिससे महिला कबड्डी की दुनिया भर में तेज़ी से हो रही तरक्की का पता चलता है।

