भारत जल्द ही मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में अमेरिका को छोड़ देगा पीछे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा
By रुस्तम राणा | Updated: December 20, 2025 19:55 IST2025-12-20T19:55:18+5:302025-12-20T19:55:28+5:30
भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर मंत्री ने बताया कि भारत अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे है।
नई दिल्ली: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनने के लिए अमेरिका को पीछे छोड़ने वाला है। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर मंत्री ने बताया कि भारत अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे है। भोपाल में लगभग 7 किलोमीटर के हिस्से के सफल लॉन्च के साथ, भारत का ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क 26 शहरों में बढ़कर लगभग 1,090 किलोमीटर हो गया है।
मंत्री ने इस इंफ्रास्ट्रक्चरल छलांग के लिए एक तुलनात्मक रोडमैप पेश किया, और बताया कि अमेरिका में अभी कुल मेट्रो की लंबाई लगभग 1,400 किलोमीटर है। विभिन्न भारतीय शहरों में लगभग 900 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं या बन रहे हैं, खट्टर ने भरोसा जताया कि भारत अगले दो से तीन सालों में 310 किलोमीटर का गैप पूरा कर लेगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। यह तेज़ी से हो रहा विस्तार दो दशक पहले की शहरी मोबिलिटी की स्थिति से बिल्कुल अलग है, जब मेट्रो सेवाएं सिर्फ पांच शहरों तक ही सीमित थीं।
इंदौर के बाद भोपाल अब मध्य प्रदेश का दूसरा शहर बन गया है, जहाँ मेट्रो सेवाएँ शुरू हो गई हैं। नए शुरू किए गए प्रायोरिटी कॉरिडोर को लगभग 2,225 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें आठ एलिवेटेड स्टेशन हैं जो प्रमुख कमर्शियल और रिहायशी इलाकों को जोड़ते हैं। यह प्रोजेक्ट शहर के लिए 10,033 करोड़ रुपये की बड़ी फेज़-1 योजना का हिस्सा है। सिर्फ़ कनेक्टिविटी से परे, मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मेट्रो पर्यावरण की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य में योगदान देती है। प्राइवेट गाड़ियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बदलाव को बढ़ावा देकर, सरकार का लक्ष्य शहरी वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को काफी कम करना है।
अधिकारियों का कहना है कि भारत के मेट्रो नेटवर्क का विकास आत्मनिर्भरता पर भी ज़ोर देने से हो रहा है। "मेक इन इंडिया" पहल के तहत, लगभग 75% मेट्रो कोच और सिग्नलिंग उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा अब देश में ही बनाया जा रहा है। जैसे-जैसे देश भर में रोज़ाना यात्रियों की संख्या 1.2 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, मंत्रालय इलेक्ट्रिक बसों और बिना किसी रुकावट के मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन के ज़रिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को और प्राथमिकता दे रहा है।