Highlights India vs China Final Highlights: भारत ने चीन को 1-0 से हराया Asian Champions Trophy पर टीम इंडिया का कब्जा

India vs China Final Highlights: गत चैम्पियन भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर पांचवीं बार एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम पहले तीन क्वार्टर में कोई गोल नहीं कर सकी। डिफेंडर जुगराज सिंह ने 51वें मिनट में फील्ड गोल करके टीम को जीत दिलाई। इससे पहले पाकिस्तान ने कोरिया को 5 -2 से हराकर छह टीमों की स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया।

𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 🇮🇳🏆



Jugraj Singh nets the only goal of the match, ensuring India lift the #ACT2024 trophy 😍#SonySportsNetwork#HockeyIndia#DilSeHockey #INDvsCHNpic.twitter.com/0u05iM1PPg — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 17, 2024

