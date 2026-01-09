सड़क हादसों पर अब लगेगी लगाम, गाड़ियां खुद रोकेगी दुर्घटनाएं! जानें नई तकनीक के बारे में सबकुछ

India To Launch Vehicle-To-Vehicle: भारत में आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिनमें लोग अपनी जान गवा देते हैं। इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह सिस्टम गाड़ियों को बिना किसी नेटवर्क के सीधे एक-दूसरे से बात करने की सुविधा देगा। इस पहल का मकसद देश भर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और दुर्घटनाओं को कम करना है।

उम्मीद है कि यह टेक्नोलॉजी खासकर खड़ी गाड़ियों और पीछे से तेज़ रफ़्तार से आ रहे ट्रैफिक से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत असरदार होगी। यह घने कोहरे के दौरान बड़े पैमाने पर होने वाली टक्करों से बचने में भी मदद करेगी, जो सर्दियों के मौसम में एक आम समस्या है। इस सिस्टम के ज़रिए, गाड़ियां सिग्नल एक्सचेंज करेंगी और जब कोई दूसरी गाड़ी खतरनाक तरीके से पास आएगी तो ड्राइवरों को अलर्ट भेजेंगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सड़क परिवहन मंत्रियों के साथ सालाना बैठक के बाद इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई और इस टेक्नोलॉजी को जल्द ही लागू किया जाएगा। नितिन गडkari ने कहा कि उम्मीद है कि यह सिस्टम दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा, खासकर उन मामलों में जहां गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होती हैं और पीछे से तेज़ रफ़्तार से आने वाली गाड़ियां अक्सर उनसे टकरा जाती हैं और कोहरे के दौरान भी।

उन्होंने बस बॉडी कोड के महत्व पर भी ज़ोर दिया, और कहा कि खराब बस डिज़ाइन की वजह से कम से कम छह बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 135 लोगों की जान चली गई।

मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा बसों में अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स लगाए जाएंगे, जिनमें फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राइवरों के लिए नींद का पता लगाने वाला सिस्टम और यात्रियों के लिए इमरजेंसी हथौड़े शामिल हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस पहल को सड़क सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी दुनिया भर में सिर्फ़ कुछ ही देशों में इस्तेमाल हो रही है। उनके मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर करीब 5,000 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।

जानिए क्या विशेषाएं

यह सिस्टम एक सिम कार्ड जैसे डिवाइस के जरिए काम करेगा, जिसे गाड़ियों में लगाया जाएगा।

जब कोई दूसरी गाड़ी किसी भी दिशा से बहुत पास आएगी तो गाड़ियों को रियल-टाइम अलर्ट मिलेंगे। यह फीचर कोहरे की स्थिति में बहुत उपयोगी होगा जब गाड़ियों के बीच विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है।

यह टेक्नोलॉजी सुरक्षित गाड़ी की दूरी से जुड़े अलर्ट देगी और ड्राइवरों को पास की सड़क किनारे या खड़ी गाड़ियों के बारे में भी चेतावनी देगी।

यह सिस्टम गाड़ी के सभी तरफ से सिग्नल देगा, जिससे 360-डिग्री कम्युनिकेशन सुनिश्चित होगा। कंज्यूमर्स को इसका कितना खर्च आएगा?

प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 5000 करोड़ रुपये है। कंज्यूमर्स से इस सिस्टम के लिए चार्ज लिया जाएगा, लेकिन कीमतें अभी तक बताई नहीं गई हैं।

परिवहन मंत्रालय 2026 के आखिर तक इस टेक्नोलॉजी को नोटिफाई करने पर काम कर रहा है, जिसके बाद सभी गाड़ियों में इसे धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। शुरू में, यह इक्विपमेंट सिर्फ़ नई गाड़ियों में लगाया जाएगा।

V2V कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ मिलकर काम करेगा। कुछ प्रीमियम SUVs में पहले से ही ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन यह नेटवर्क पर नहीं, बल्कि सेंसर पर काम करती है। ऑफिशियल रोलआउट के बाद, ऐसी गाड़ियों को नए सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा।

अधिकारियों का मानना ​​है कि V2V टेक्नोलॉजी भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ओवरऑल ट्रैफिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

Web Title: India To Launch Vehicle-To-Vehicle Technology Road accidents will now be curbed all about this new technology