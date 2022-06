भारत को मिली बड़ी सफलता, स्वदेश विकसित मानव रहित विमान 'अभ्यास' का सफल परीक्षण किया

बालासोर (ओडिशा): भारत ने बुधवार को ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल (आईटीआर) से स्वदेश विकसित उच्च गति के साथ विस्तारित लक्ष्य वाले मानव रहित विमान ‘अभ्यास’ का सफल परीक्षण किया। एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि विमान ने कम ऊंचाई पर उड़ान भरी, जिसे उसने निरंतर बरकरार रखा।

इसमें कहा गया है कि परीक्षण की निगरानी आईटीआर द्वारा तैनात रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम सहित विभिन्न उपकरणों के जरिये की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने ‘अभ्यास’ का डिजाइन तैयार किया है और विमान को विकसित भी किया है।

बयान में कहा गया है कि यह विमान पूरी तरह से स्वचालित उड़ान के योग्य बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को ‘अभ्यास ’के सफल उड़ान परीक्षण के लिए बधाई दी और कहा कि इस प्रणाली के विकास से हवाई लक्ष्यों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी.सतीश रेड्डी ने विमान के डिजाइन,विकास और प्रणाली के परीक्षण से जुड़े दलों की कोशिशों की सराहना की।

#DRDOforIndia | Strengthening indigenous capabilities, #ABHYAS-HEAT has been successfully flight tested from ITR today. The test demonstrated the performance at low altitude including sustained level & high manoeuvrability. #AtmanirbharDefence@DefenceMinIndia@SpokespersonMoDpic.twitter.com/y6a3SBMAk3