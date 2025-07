VIDEO: घाना की संसद में जब पीएम मोदी ने कहा-'भारत में 2,500 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं', सब हो गए हैरान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के सांसदों को यह बताकर आश्चर्यचकित कर दिया कि भारत में 2,500 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और "लोकतंत्र की जननी" के रूप में इसकी प्रतिष्ठा पर चर्चा करते हुए की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, "भारत को अक्सर लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। हमारे लिए लोकतंत्र सिर्फ़ शासन की व्यवस्था नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, जो हमारे मूलभूत मूल्यों में गहराई से निहित है।"

ऋग्वेद का हवाला देते हुए उन्होंने विविध दृष्टिकोणों के प्रति भारत के ऐतिहासिक खुलेपन के बारे में विस्तार से बताया, "हजारों वर्षों से हमने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखा है। वैशाली के प्राचीन गणराज्य से लेकर दुनिया के सबसे पुराने शास्त्रों में से एक ऋग्वेद के ज्ञान तक, जिसमें कहा गया है, 'सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आएं।' विचारों के प्रति यह ग्रहणशीलता हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार का मूल है।"

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "आधुनिक भारत में 2,000 से अधिक राजनीतिक दल, 22 आधिकारिक भाषाएँ और हज़ारों बोलियाँ हैं। यह विविधता एक चुनौती नहीं है, यह हमारी ताकत है। यही कारण है कि भारत ने सदियों से अपने तटों पर आने वाले सभी लोगों का खुले दिल से स्वागत किया है।" प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर घाना के सांसदों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने भारत की असाधारण राजनीतिक बहुलता पर आश्चर्य व्यक्त किया।

