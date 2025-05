'आतंकवादी हमलों में मारे गए 20,000 भारतीय...', UN में भारत ने पाकिस्तान को किया एक्सपोज

UN Meeting: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर यूएन में चर्चा के दौरान पाक का असल चेहरा बेनकाब हो गया। भारत ने शनिवार को सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की "गलत सूचना" को लेकर आलोचना की, जिसे पिछले महीने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद निलंबित कर दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने कहा कि 65 साल पुरानी संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान, जो "आतंक का वैश्विक केंद्र" है, सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता।

उनकी प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में समझौते के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि "पानी जीवन है, युद्ध का हथियार नहीं"।

दरअसल, भारत ने पहलगाम हमले जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के एक दिन बाद 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिस पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। हरीश ने कहा, "भारत ने हमेशा एक ऊपरी नदी तटीय राज्य के रूप में एक जिम्मेदार तरीके से काम किया है," उन्होंने चार बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो पाकिस्तान को "बेनकाब" करते हैं।

भारत की ओर से प्रवक्ता ने कहा, "सबसे पहले, भारत ने 65 साल पहले सद्भावनापूर्वक सिंधु जल संधि की थी। उस संधि की प्रस्तावना में बताया गया है कि इसे किस तरह भावना और मित्रता के साथ संपन्न किया गया था। साढ़े छह दशकों के दौरान, पाकिस्तान ने भारत पर तीन युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके उस संधि की भावना का उल्लंघन किया है।"

हरीश ने कहा कि पिछले चार दशकों में आतंकी हमलों में 20,000 से अधिक भारतीय मारे गए हैं।

उन्होंने कहा कि भारत ने इस अवधि के दौरान "असाधारण धैर्य और उदारता" दिखाई है।

उन्होंने कहा, "भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद नागरिकों के जीवन, धार्मिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को बंधक बनाने का प्रयास करता है।"

भारतीय राजदूत ने कहा, "दूसरा, इन 65 वर्षों में, न केवल सीमा पार आतंकी हमलों के माध्यम से सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि के संदर्भ में बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में भी दूरगामी मौलिक परिवर्तन हुए हैं।"

उन्होंने कहा, "बांध के बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी में बदलाव किया गया है, ताकि संचालन और जल उपयोग की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। कुछ पुराने बांध गंभीर सुरक्षा चिंताओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तान ने इस बुनियादी ढांचे में किसी भी बदलाव और संधि के तहत अनुमत प्रावधानों में किसी भी संशोधन को लगातार अवरुद्ध करना जारी रखा है।"

हरीश ने कहा कि 2012 में, आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन परियोजना पर भी हमला किया था। उन्होंने कहा, "ये निंदनीय कृत्य हमारी परियोजनाओं और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को खतरे में डालते रहते हैं।"

उन्होंने कहा, "तीसरा, भारत ने पिछले दो वर्षों में कई मौकों पर औपचारिक रूप से पाकिस्तान से संशोधनों पर चर्चा करने के लिए कहा है। हालांकि, पाकिस्तान इनको अस्वीकार करता रहा है और पाकिस्तान का बाधा डालने वाला दृष्टिकोण भारत द्वारा वैध अधिकारों के पूर्ण उपयोग को रोकता रहा है।"

