India-Canada News: कनाडा में भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह, विदेश मंत्रालय ने कहा, कोहली ने शुभ को ‘अनफॉलो’ किया, जानें अपडेट

Highlights हम सबसे पहले सच्चे भारतीय ब्रांड हैं। यात्रा को प्रायोजित करने का फैसला वापस लेने का चयन किया। शुभ ने कश्मीर का विकृत मानचित्र साझा कर कथित रूप से खलिस्तानियों के प्रति अपना समर्थन दिखाया है।

India-Canada News: भारत और कनाडा के बीच मामला गंभीर होते जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और वहां की यात्रा पर विचार कर रहे लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी। ऑनलाइन टिकटिंग साइट बुकमायशो का कहना है कि कनाडाई गायक शुभनीत सिंह का भारत के लिए 'स्टिल रोलिन' दौरा "रद्द" हो गया है।

Online ticketing site BookMyShow says Canadian singer Shubhneet Singh’s 'Still Rollin' tour for India stands "cancelled" pic.twitter.com/9WpaqYg57I — ANI (@ANI) September 20, 2023

कनाडा में बिगड़ते सुरक्षा हालातों के बीच खासतौर पर भारतीय छात्रों को अत्यधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। विदेश मंत्रालय कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को हाल-फिलहाल में भारत-विरोधी गतिविधियों के गवाह बने क्षेत्रों की यात्रा से बचने की सलाह देता है।

कनाडा में भारतीय मिशन भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगे। कनाडा द्वारा सोमवार को एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के बाद भारत-कनाडा संबंध खराब हो गया।

Indian missions in Canada will continue to be in contact with Canadian authorities to ensure safety, well being of Indian community: MEA — Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2023

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उन आरोपों को विश्वसनीय बताया है कि भारत सरकार का कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंध हो सकता है। संसद में कनाडाई पीएम ने कहा कि 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख सांस्कृतिक केंद्र के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद देश की खुफिया एजेंसियां ​​आरोपों की जांच कर रही हैं।

बिगड़ते संबंधों के साथ भारत-कनाडा व्यापार संबंधों पर एक बड़ा सवाल मंडरा रहा है, क्योंकि कनाडा भारत की अर्थव्यवस्था में 18वां सबसे महत्वपूर्ण विदेशी योगदानकर्ता है, जिसने अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक देश में लगभग 3.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया। कनाडा का यह निवेश हिस्सा लगभग 0.5 है।

इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी बोट ने मंगलवार को कहा कि कनाडा में रह रहे पंजाबी गायक शुभ द्वारा इस साल के प्रारंभ में दिये गये कुछ बयानों को लेकर उनकी आगामी भारत यात्रा को प्रायोजित (स्पांसरशिप) नहीं करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, ‘‘ हमारी शानदार संगीत समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता गहरी है, लेकिन हम सबसे पहले सच्चे भारतीय ब्रांड हैं।

इसलिए जब हमें शुभ द्वारा इस साल के प्रारंभ में दिये गये बयान के बारे में पता चला तब हमने उनकी यात्रा को प्रायोजित करने का फैसला वापस लेने का चयन किया। ’’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यह दावा करते हुए आपत्ति की है कि शुभ ने कश्मीर का विकृत मानचित्र साझा कर कथित रूप से खलिस्तानियों के प्रति अपना समर्थन दिखाया है।

शुभ नाम से लोकप्रिय शुभनीत सिंह का 23-24 सितंबर को मुंबई में एक कार्यक्रम है। क्रिकेटर विराट कोहली ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शुभ को हाल में ‘अनफॉलो’ कर दिया। बोट की घोषणा ऐसे समय में हुई है कि जब कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है।

MEA advises Indian nationals in Canada and those contemplating travel there to exercise utmost caution — Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2023

Web Title: India-Canada News MEA advises Indian nationals in Canada to exercise utmost caution anti-India activities Online ticketing site BookMyShow says Canadian singer Shubhneet Singh’s 'Still Rollin' tour for India stands "cancelled"