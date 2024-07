Highlights S-400 को लेकर बड़े सौदे के करीब भारत और रूस देश में ही रखरखाव और मरम्मत के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना संभव रूस पहले ही भारत को Su-30 फाइटर जेट और T-90 टैंक बनाने का लाइसेंस बेच चुका है

नई दिल्ली: भारत और रूस एस-400 वायु रक्षा प्रणाली से जुड़े एक अहम रक्षा करार पर लगभग सहमत हो गए हैं। इसके अंतर्गत एस-400 वायु रक्षा प्रणाली का रखरखाव और मरम्मत कार्य भारत मे ही किया जाना है। भारत में रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए एक भारतीय फर्म और एस-400 के रूसी निर्माता के बीच सौदा अंतिम चरण में है। रूसी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम अल्माज़-एंटे ने एस-400 वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है।

इस सौदे का मुख्य लक्ष्य भारत के भीतर S-400 वायु रक्षा प्रणालियों का रखरखाव और मरम्मत करना है। स्थानीय स्तर पर इन प्रणालियों के लिए कलपुर्जे का उत्पादन करने की भी योजना है। संभव है कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस की तरह एक संयुक्त उद्यम की स्थापना हो।

⚡️EXCLUSIVE



🇷🇺 S-400 SYSTEMS TO BE MAINTAINED IN 🇮🇳INDIA: SOURCES TO SPUTNIK



According to a highly placed source in the Indian defence industry, an agreement between a 🇮🇳company and the 🇷🇺manufacturer of S-400 air defenses for the maintenance and repair of these systems in… pic.twitter.com/aJQzXADrsS