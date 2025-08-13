VIDEO: 15 अगस्त को मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश पर भड़के ओवेसी

Independence Day Meat Ban: देश के कई नगर निगमों द्वारा 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश के बाद से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है और इसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कूद गए हैं उन्होंने इस आदेश की निंदा की है।

Independence Day Meat Ban: देश के कई नगर निगमों द्वारा 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश के बाद से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है और इसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कूद गए हैं उन्होंने इस आदेश की निंदा की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है की ये आदेश कठोर और असंवैधानिक है। आगे उन्होंने कहा की स्वतंत्रता दिवस एक खुशी का अवसर है। हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बलिदान दिया है। उन्होंने कहा की मांस बेचना एक व्यक्ति की आजीविका है।


