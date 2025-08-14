Independence Day 2025: हर साल लाल किले पर ही क्यों फहराया जाता है तिरंगा? जानें क्या है वजह

Independence Day 2025:भारत को 15 अगस्त 1947 को लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। आजादी के बाद से हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज, हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। देश भर की कई उल्लेखनीय इमारतों को ध्वज के रंगों से जगमगाया जाता है। हर साल, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है।

लोग भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के दिन सबसे खास और महत्वपूर्ण समारोह दिल्ली के लाल किले में आयोजित होता है। जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लाल किले को उसके ऐतिहासिक महत्व के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए चुना गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतीक 17वीं शताब्दी का यह स्मारक है जिसे "लाल किला" के नाम से भी जाना जाता है। इस इमारत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ देखे हैं, अनगिनत युद्धों के स्थल से लेकर लचीलेपन के प्रतीक के रूप में सेवा करने तक।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया था। तब से, सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया है।

लाल किले पर तिरंगा फहराने की वजह?

लाल किले का बुनियादी ढाँचा इस महत्वपूर्ण अवसर के महत्व को और बढ़ा देता है। इसकी आकर्षक वास्तुकला और ऊँची लाल बलुआ पत्थर की दीवारें इस अवसर के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती हैं। देश भर से मंत्री, गणमान्य व्यक्ति और लोग इस समारोह में शामिल होते हैं।

लाल किले में ध्वजारोहण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी को महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाते हैं। गौरतलब है कि लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने करवाया था।

इसे उनकी राजधानी शाहजहाँनाबाद के लिए एक किले-महल के रूप में बनाया गया था। इस किले को मुगल वास्तुकला का शिखर माना जाता है, जिसने शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान अभूतपूर्व ऊँचाइयों को छुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लाल किले की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, जिसे 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

Web Title: Independence Day 2025: Why is the tricolor hoisted at the Red Fort every year? Know the reason