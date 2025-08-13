Independence Day 2025: 'हर घर तिरंगा' सेल्फी से आपको आसानी से मिल सकता है राष्ट्रीय प्रमाणपत्र, जानें तरीका

Independence Day 2025: 15 अगस्त को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले, हर घर तिरंगा के राष्ट्रव्यापी उत्सव के एक हिस्से के रूप में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और एक सरकारी पोर्टल के माध्यम से अपनी भागीदारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

मंत्रालय ने 11 अगस्त को 'हर घर तिरंगा' अभियान के चौथे संस्करण की घोषणा की, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू किया गया है, ताकि देश भर के नागरिकों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, को अपने घरों और दिलों में लाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और अभियान के चौथे वर्ष में 5 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। इस अभियान के तहत, लोगों को अपने घर, कार्यालय या संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने, उसकी एक सेल्फी या तस्वीर लेने और उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके, लोग एक डिजिटल प्रमाणपत्र और एक वैकल्पिक ई-कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

हर घर तिरंगा अभियान में कैसे भाग लें –

–स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, कार्यालय, संस्थान या किसी भी सुविधाजनक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएँ।

–राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक सेल्फी या फोटो लें और उसे आधिकारिक पोर्टल https://harghartiranga.com/selfie पर अपलोड करें।

–अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके पंजीकरण करें और आवश्यक विवरण भरें।

–पंजीकरण और फोटो या सेल्फी अपलोड करने के बाद अपना डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करें।

–प्रतिभागी के पास हर घर तिरंगा ई-कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प भी होगा।

–तिरंगा ई-कार्ड एक अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक बैज है जो अभियान में आपकी भागीदारी का सम्मान करता है।

–प्रतिभागी इस ई-कार्ड को अपने सोशल मीडिया हैंडल और व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा कर सकते हैं।

Web Title: Independence Day 2025 How a Har Ghar Tiranga selfie can earn you a national certificate