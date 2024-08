Independence Day 2024: पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले से दिया भाषण, तोड़ा इस भारतीय प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड

Independence Day 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार 11वीं बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह का संबोधन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है।

गौरतलब है कि यह मोदी का अपने तीसरे कार्यकाल का पहला स्वतंत्रता दिवस संबोधन है। वह मनमोहन सिंह से आगे निकल गए जिन्होंने 2004 से 2014 के बीच 10 बार तिरंगा फहराया था और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से पीछे हैं, जिन्होंने क्रमशः 17 और 16 बार ऐसा किया था।

#IndependenceDay2024 | PM Modi says, "In last 10 years, 10 crore women joined women self-help groups. 10 crore women are becoming financially independent. When women become financially independent they become part of the decision-making system in a household leading to social… pic.twitter.com/lmbsuZ84ut — ANI (@ANI) August 15, 2024

पीएम मोदी का भाषण

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम 'विकसित भारत' है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, ''विकसित भारत 2047 के लिए हमने देशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए। हमें जो सुझाव मिले, वे हमारे नागरिकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। कुछ लोगों ने भारत को कौशल राजधानी बनाने का सुझाव दिया, कुछ अन्य ने कहा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए और देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, शासन और न्याय प्रणाली में सुधार हो, ग्रीनफील्ड शहरों का निर्माण हो, क्षमता निर्माण हो, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो- ये नागरिकों की आकांक्षाएं हैं... जब देश के लोग देश के इतने बड़े सपने हैं, ये हमारे आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और हम और अधिक दृढ़ हो जाते हैं।"

#IndependenceDay2024 | PM Modi at Red Fort, says, "We are proud that we carry the blood of the 40 crore people who had uprooted the colonial rule from India...Today, we are 140 crore people, if we resolve and move together in one direction, then we can become 'Viksit Bharat' by… pic.twitter.com/b5njnZsYLM — ANI (@ANI) August 15, 2024

प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम कोरोना काल को कैसे भूल सकते हैं? हमारे देश ने दुनिया भर में सबसे तेजी से करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई। ये वही देश है जहां आतंकवादी आते थे और हम पर हमला करते थे। जब देश के सशस्त्र बल देश जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है तो देश का युवा गर्व से भर जाता है, इसलिए आज देश के 140 करोड़ नागरिक गौरवान्वित होते हैं।”

#IndependenceDay2024 | From the ramparts of Red Fort, PM Modi says, "For Viksit Bharat 2047, we invited suggestions from the countrymen. The many suggestions we received reflect the dreams and aspirations of our citizens. Some people suggested making India the skill capital, some… pic.twitter.com/3bmoDqcVid — ANI (@ANI) August 15, 2024

पीएम मोदी ने कहा किहमने 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल आर्थिक व्यवस्था के लिए नया मंत्र बन गया है. हर जिला अपने उत्पाद पर गर्व करने लगा है।

Web Title: Independence Day 2024 PM Modi gave speech from Red Fort for the 11th time broke the record of this Indian Prime Minister manmohan singh