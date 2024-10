IND vs BAN: भारतीय पारी में लगे 22 छक्के, 25 चौके, 120 गेंदों में बने 297 रन, बने ये 6 रिकॉर्ड

IND vs BAN 3rd T20I: हैदराबाद में भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे टी-20 मैच में कई रिकॉर्ड टूटे, जिसमें भारत ने पहली पारी में छह विकेट पर 297 रन बनाए। बुधवार को नई दिल्ली में सीरीज जीत हासिल करने वाले भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करने के बाद, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव ने टी20ई में भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर (83) दर्ज किया। सैमसन ने 40 गेंदों में अपना पहला टी20ई शतक बनाया, जो रोहित शर्मा के बाद दूसरे सबसे तेज भारतीय बन गए। इस जोड़ी ने भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी दूसरे विकेट की साझेदारी (173) भी बनाई।

Innings Break!



A batting exhibition from #TeamIndia as they post their Highest T20I total of all time



India set a target of 298 for Bangladesh as Sanjoo Samson top-scores with 111(47)



Over to our bowlers



