रक्षा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देते हुए केंद्र ने सशस्त्र बलों के लिए 79,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

नई दिल्ली: देश की रक्षा को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, केंद्र ने गुरुवार को भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपये के कई प्रमुख प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

भारतीय सेना के लिए, परिषद ने नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) मार्क-II, ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और मैटेरियल हैंडलिंग क्रेन से लैस हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद को अपनी मंज़ूरी दे दी, जिसे आवश्यकता की स्वीकृति कहा जाता है।

नई नाग मिसाइल प्रणाली सेना को दुश्मन के टैंकों, बंकरों और अन्य क्षेत्रीय किलों को नष्ट करने में मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक खुफिया प्रणाली दुश्मन के सिग्नल उत्सर्जन पर निरंतर निगरानी रखने में सक्षम बनाएगी, जबकि नए वाहन चुनौतीपूर्ण इलाकों में रसद और भारी उपकरणों की आवाजाही में सुधार लाएंगे।

भारतीय नौसेना के लिए, लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म डॉक्स, 30-मिलीमीटर नेवल सरफेस गन, एडवांस्ड लाइटवेट टॉरपीडो, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, और 76-मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट गोला-बारूद की खरीद को मंज़ूरी दी गई।

लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म डॉक्स नौसेना को थलसेना और वायुसेना के साथ समन्वय में बड़े पैमाने पर जल-थलचर मिशनों को अंजाम देने में सक्षम बनाएगा। इन जहाजों का उपयोग शांति अभियानों और मानवीय या आपदा राहत प्रयासों के लिए भी किया जाएगा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित एडवांस्ड लाइटवेट टॉरपीडो, पारंपरिक और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दोनों पनडुब्बियों से टकरा सकता है। नई 30-मिलीमीटर गन नौसेना और तटरक्षक बल को समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में मज़बूती प्रदान करेंगी।

भारतीय वायु सेना के लिए, परिषद ने अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ सहयोगात्मक लंबी दूरी की लक्ष्य संतृप्ति और विनाश प्रणाली (कोलैबोरेटिव लॉन्ग-रेंज टारगेट सैचुरेशन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम) को भी मंजूरी दे दी। यह प्रणाली मिशन के दौरान उड़ान भर सकती है, उतर सकती है, नेविगेशन कर सकती है, लक्ष्यों की पहचान कर सकती है और अपने पेलोड को स्वचालित रूप से पहुँचा सकती है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये स्वीकृतियाँ आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों के माध्यम से सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाती हैं।

