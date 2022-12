दिल्ली में कब तक रहेगा सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने दी जानकारी, न्यूनतम तापमान पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस

Highlights दिल्ली में सबसे कम तापमान आया नगर में 4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया आईएमडी ने कहा, 28 दिसंबर के बाद से पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत लहर चली जाएगी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी

नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। दिल्ली में भी सर्दी का सितम जारी है। शीत लहर से ठंड का प्रकोप अधिक बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को इससे छुटकारा कब मिलेगा, मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। आईएमडी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के आया नगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

मंगलवार को भारतीय मौसम विभाग के अधिकारी आरके जेनामणि ने जानकारी देते हुए कहा, दिल्ली में सबसे कम तापमान आया नगर में 4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और कुछ जगहों पर अभी भी शीत लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर के बाद से महत्वपूर्ण सुधार होगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत लहर चली जाएगी।

मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि ठंड का प्रकोप मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा और पश्चिमी यूपी में है। जबकि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में दिन के तापमान में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है।

In Delhi, the lowest temp of 4.0 degrees celsius was recorded at Aya Nagar and cold wave is still prevailing at isolated places. From Dec 28 onwards there will be a significant improvement as the cold wave will go due to western disturbance: RK Jenamani, IMD pic.twitter.com/cGnM0Hf8s1