IMD Weather Updates: केरल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत बारिश ने इन राज्यों में मचाई तबाही, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD Weather Updates: मानसून के चलते भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश अपना कहर बरपा रही है। शनिवार को गुजरात, ओडिशा जैसे राज्यों में बारिश के बाद जलभराव और नदियां उफान पर दिखी। वहीं, उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के प्रयास किए गए। भारतीय मौसम विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं और आने वाले दिनों में लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी है।

रविवार को उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोमवार को भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है।

आईएमडी ने रविवार के लिए महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर और ठाणे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई के लिए हाई टाइड अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने कहा कि रविवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है।

The Depression over east Madhya Pradesh and north Chhattisgarh moved nearly westwards with a speed of 12 kmph during past 6 hours and lay centred at 2330 hrs IST of today, the 26th July over the same region, near Lat. 23.3°N and Long. 81.0°E, about 30 km south-southeast of Umaria…