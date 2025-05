Goa Weather: IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, गोवा में होगी मूसलाधार बारिश; लोगों के लिए एडवाइजरी जारी

Goa Weather: मौसम विभाग ने गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें रविवार तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। राज्य सरकार ने लोगों को नदियों और झरनों में न जाने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों में तटीय राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की वेबसाइट के अनुसार, दक्षिण गोवा के पोंडा में सबसे अधिक 162 मिमी बारिश हुई। इसके बाद धारबांदोडा तालुका में 124.2 मिमी और मडगांव में 123.4 मिमी बारिश हुई।

मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश होने का संकेत देते हुए शुक्रवार को रेड अलर्ट जारी किया जो रविवार तक प्रभावी रहेगा।

The Well Marked Low pressure area over East Central Arabian Sea off south Konkan coast concentrated into a depression and lay centered at 0530 Hrs IST of today, the 24th May 2025 over same area near lat 17.2 deg N & longitude 73.0 degree E, about 40 km northwest of Ratnagiri. pic.twitter.com/CMkXFPHTee