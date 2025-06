Mumbai Rains: आईएमडी ने आगामी दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया

Mumbai Rains: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के नवीनतम मौसम अपडेट के अनुसार, मुंबई, ठाणे और पालघर क्षेत्रों में भारी वर्षा का संकेत देने वाला ऑरेंज अलर्ट, जबकि रायगढ़ और पुणे क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा का संकेत देने वाला रेड अलर्ट।

IMD के अनुसार, मॉनसून की उत्तरी सीमा 17.0°N/55°E पर स्थित है, जो पुरी और बालुरघाट तक कई निर्देशांकों से होते हुए 30°N/85°E तक पहुँच रही है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून कोंकण-गोवा, दक्षिण-मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में सक्रिय है, जबकि मराठवाड़ा में कमज़ोर और उत्तर-मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में सामान्य बना हुआ है।

दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हुई, जबकि कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा हुई। कोंकण, दक्षिण महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ के कई इलाकों में व्यापक वर्षा हुई, जबकि उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में छिटपुट वर्षा हुई।

IMD issues 'Orange' alert for heavy to very heavy rainfall in Mumbai, Thane and Palghar and 'Red' alert for Raigad today. pic.twitter.com/tAYQQIMYZd