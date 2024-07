मुंबई में भारी वर्षा के बाद भारतीय मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी, ये जिले भी बारिश की जद में

Weather Alert: भारतीय मौसम विभाग ने लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए मुंबई, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट सिर्फ आज के लिए आईएमडी की ओर से बताया गया है।

आईएमडी ने पालघर में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना 21 जुलाई के लिए जताई है, इसके साथ 22 जुलाई को भी भारी बारिश हो सकती है। लेकिन मंगलवार यानी 23 जुलाई को भी भारी से भारी वर्षा की उम्मीद जता दी है। लेकिन 24 को अच्छी खासी वर्षा और 25 जुलाई हल्की वर्षा की बात कही है।

#WATCH | Maharashtra: Severe waterlogging in several parts of Navi Mumbai following heavy rainfall in the city pic.twitter.com/3TQYhILr7L