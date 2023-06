बेंगलुरु में 25 जून तक बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना, कई इलाकों में जलभराव और भारी ट्रैफिक से होगी परेशानी; जानें डिटेल

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस सप्ताह कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में बुधवार सुबह की शुरुआत भी बादलों से ढके आसमान के साथ हुई। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिलों में गुरुवार से रविवार तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी ने बेंगलुरु के लिए अपने ताजा भविष्यवाणी में कहा कि आज कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, 'हवाएँ कई बार तेज होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।'

आईएमडी के अनुसार, कर्नाटक के चामराजनगर, चिक्काबल्लापुरा, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हासन, कोडागु, कोलार, मैसूर, रामनगर, शिवमोग्गा, तुमकुरु और विजयनगर जिलों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा बीदर, धारवाड़, गदग, रायचूर, कोप्पल और यादगीर के उत्तरी आंतरिक जिलों में भी बारिश की संभावना है। दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी के तटीय जिलों में भी बारिश होने की संभावना है।

इससे पहले बेंगलुरु में मंगलवार को अचानक हुई बारिश के बाद कुछ इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी बढ़ गई थी। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शहर के कॉर्पोरेशन सर्किल, मैजेस्टिक, शिवाजीनगर, शांति नगर, मैसूर रोड, मगदी रोड, केआर मार्केट और विजया नगर इलाके में परेशानी ज्यादा हुई। आउटर रिंग रोड (ओआरआर), अनिल कुंबले सर्कल और क्वीन स्टैच्यू सहित अन्य इलाकों में भी भारी जलभराव की सूचना मिली है।

हालांकि, बाद में ज्यादातर जगहों पर यातायात बहाल हो गया। ट्विटर पर बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने आज संभावित जाम और सड़कों को अवरुद्ध करने के बारे में लोगों को सतर्क किया है।

Traffic advisory:

Heavy water logging on ORR from BEL Circle to Kuvempu Circle to Hebbal Flyover. Slow-moving traffic. Users are requested to avoid this road for the time being and use alternate roads.