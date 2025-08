"मुझे पीएम मोदी, योगी का नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया", साध्वी प्रज्ञा ने जांच टीम पर लगाया गंभीर आरोप

Malegaon Blast Case: महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके केस से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए "मजबूर" किया गया था। उन्होंने दावा किया कि ऐसा न करने पर उन्हें "बहुत प्रताड़ित" किया गया। उन्होंने रविवार को कहा, "हाँ, मुझे मजबूर किया गया था। मैंने दबाव में आकर किसी का नाम नहीं लिया, किसी को झूठा नहीं फंसाया...इसलिए, मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया।"

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पहले कहा था कि उन्होंने लिखित में बताया है कि मालेगांव विस्फोट मामले की जाँच के दौरान किन लोगों के नाम लेने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। उनकी यह टिप्पणी उस समय आई है जब कुछ दिन पहले ही उन्हें और छह अन्य लोगों को इस मामले में एक विशेष एनआईए अदालत ने बरी कर दिया था।

