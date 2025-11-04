"मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला": बेंगलुरु के डॉक्टर का हत्या के हफ़्तों बाद महिलाओं को संदेश

बेंगलुरु: बेंगलुरु के एक डॉक्टर, जिसे पिछले महीने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ने क्राइम के कुछ हफ़्ते बाद कम से कम चार या पाँच महिलाओं को एक डरावना मैसेज भेजा था। पुलिस के मुताबिक, डॉ. महेंद्र रेड्डी जीएस के मैसेज में लिखा था, "मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला।" यह मैसेज पेमेंट ऐप फोनपे के ज़रिए भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि महेंद्र ने मैसेज भेजने के लिए पेमेंट ऐप के ट्रांजैक्शन नोट्स सेक्शन का इस्तेमाल किया था।

मैसेज पाने वालों में एक मेडिकल प्रोफेशनल भी शामिल थी जिसने पहले उसका प्रपोज़ल ठुकरा दिया था। ये मैसेज तब सामने आए जब पुलिस ने उसके ज़ब्त किए गए फोन और लैपटॉप से ​​डेटा निकाला, जिसे बाद में एनालिसिस के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया। जांचकर्ताओं के अनुसार, ऐसा लगता है कि महेंद्र ने अपनी पत्नी की मौत के बाद पुराने रिश्तों को फिर से शुरू करने की पूरी कोशिश की थी।

इलाज के नाम पर मर्डर

महेंद्र को अक्टूबर में अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट पत्नी डॉ. कृतिका एम रेड्डी का कथित तौर पर एनेस्थेटिक दवा प्रोपोफोल देकर मर्डर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह दवा सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल के लिए होती है।

दोनों विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम करते थे और उन्होंने 26 मई, 2024 को शादी की थी। एक साल से भी कम समय बाद, 23 अप्रैल, 2025 को कृतिका मराठाहल्ली में अपने पिता के घर पर बेहोश हो गईं, जहाँ वह स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रह रही थीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महेंद्र उनसे मिलने गया था और दो दिनों तक उन्हें इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए, यह कहते हुए कि वे उनके इलाज का हिस्सा थे। उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया।

शुरुआत में, पुलिस ने अननैचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज की, क्योंकि मौत नेचुरल लग रही थी। हालांकि, कृतिका की बहन, डॉ. निकिता एम रेड्डी ने शक जताया और डिटेल में जांच की मांग की। छह महीने बाद, FSL रिपोर्ट में कई अंगों में प्रोपोफोल की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिससे यह साबित हो गया कि कृतिका को यह एनेस्थेटिक कंपाउंड दिया गया था।

इसके बाद, इस मामले को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103 के तहत हत्या के रूप में रीक्लासिफाई किया गया, और महेंद्र को मणिपाल, उडुपी से गिरफ्तार किया गया, जहां वह घटना के बाद चला गया था।

क्रिमिनल बैकग्राउंड

पुलिस ने यह भी बताया कि महेंद्र के परिवार का क्रिमिनल मामलों का इतिहास रहा है। उसके जुड़वां भाई, डॉ. नागेंद्र रेड्डी जीएस, पर 2018 में धोखाधड़ी और कई क्रिमिनल केस दर्ज थे, जबकि महेंद्र और एक और भाई, राघव रेड्डी जीएस, 2023 के एक धमकी देने के मामले में सह-आरोपी थे। कृतिका के परिवार ने दावा किया कि शादी के समय ये बातें छिपाई गई थीं।



