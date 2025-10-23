VIDEO: रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे हैदराबाद के व्यक्ति ने बचाव की गुहार लगाई, ओवैसी ने विदेश मंत्रालय से कार्रवाई का आग्रह किया
October 23, 2025
हैदराबाद: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वह रूस में फँसा हुआ है और उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके परिवार का दावा है कि वह इस साल की शुरुआत में निर्माण कार्य की तलाश में रूस गया था, लेकिन एजेंटों ने उसे धोखा देकर युद्ध के मैदान में धकेल दिया।
रूस से खुद रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, वह मदद की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन सीमा से वीडियो संदेश साझा करते हुए, हैदराबाद के 37 वर्षीय मोहम्मद अहमद ने कहा कि आदिल नाम के एक एजेंट ने उसे रूस में नौकरी दिलाने का वादा करके धोखा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का डर है और वे जल्द से जल्द भारत लौटना चाहते हैं।
उनकी पत्नी अफशा बेगम ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अहमद के परिवार से मुलाकात की और इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया।
A man name mohammed ahmed who leaves telangana hyderabad now he currently living in russia & russian army is forcing him to fight in the borders against the ukraine..!— MOHAMMED IDREES (@IDREESABRAAR) October 16, 2025
i appeal to our pm @narendramodi & @DrSJaishankar bring this innocent guy to the country pic.twitter.com/BLZjmGFXJQ
ओवैसी ने पुष्टि की कि प्रयास जारी हैं
ओवैसी ने कहा कि उन्होंने विदेश सचिव कार्यालय से संपर्क किया है और पुष्टि की है कि फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि अहमद के अलावा, हरियाणा और राजस्थान के तीन अन्य लोग - अनूप कुमार, मनोज कुमार और सुमित कुमार - भी ऐसी ही स्थिति में फंसे हुए हैं।
अहमद ने वीडियो में कहा, "मुझे नौकरी का आश्वासन देकर 25 दिनों तक इंतज़ार कराया गया, लेकिन बाद में मुझे बिना किसी जानकारी के लड़ाकू भूमिका में डाल दिया गया।"
मैं भारत के विदेश मंत्री और Moscow में स्थित Indian Embassy से अपील करता हूँ कि Russia में फंसे Hyderabad के मोहम्मद अहमद तथा हरियाणा और राजस्थान के अनूप कुमार, मनोज कुमार और सुमीत कुमार को जल्द से जल्द वहाँ से निकालकर सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। pic.twitter.com/N78l3OAUHy— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 19, 2025
उन्होंने आगे बताया कि रूस पहुँचने के बाद उन्होंने दूसरी नौकरियाँ ढूँढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने कहा, "कोई और विकल्प न होने के कारण, मैंने एक नौकरी के लिए हामी भर दी, बिना यह सोचे कि इससे मुझे युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा।"
अहमद ने बताया कि उनके समूह के 25 लोगों में से 17 की मौत हो गई है, जिनमें वीडियो में दिख रहा एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब चार अन्य लोगों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि उनके परिवारों को सूचित कर दिया जाएगा कि वे ड्रोन या बम हमले में मारे गए हैं।
अहमद ने बताया कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उन्हें अग्रिम मोर्चे पर लौटने से पहले केवल एक दिन का आराम दिया गया है। "अगर एजेंट ने मुझे वादा किया हुआ काम दे दिया होता, तो मैं कभी इस लालच में नहीं पड़ता।" ओवैसी ने विदेश मंत्रालय और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से मानवीय आधार पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।
ओवैसी ने कहा, "सरकार की बार-बार की चेतावनियों के बावजूद, रूस में नौकरी का वादा करने वाले फर्जी एजेंटों द्वारा निर्दोष भारतीयों को गुमराह किया जा रहा है। उनसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और उन्हें युद्ध क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सरकार को उन्हें बचाना चाहिए।"
मोहम्मद अहमद के परिवार ने भी सोशल मीडिया के ज़रिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अपील की है। उन्होंने अहमद और युद्ध में फंसे अन्य भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।