VIDEO: रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे हैदराबाद के व्यक्ति ने बचाव की गुहार लगाई, ओवैसी ने विदेश मंत्रालय से कार्रवाई का आग्रह किया

By रुस्तम राणा | Updated: October 23, 2025 19:52 IST2025-10-23T19:52:24+5:302025-10-23T19:52:24+5:30

रूस से खुद रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, वह मदद की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन सीमा से वीडियो संदेश साझा करते हुए, हैदराबाद के 37 वर्षीय मोहम्मद अहमद ने कहा कि आदिल नाम के एक एजेंट ने उसे रूस में नौकरी दिलाने का वादा करके धोखा दिया।

Hyderabad Man Trapped In Russia-Ukraine War, Pleads For Rescue; Asaduddin Owaisi Urges MEA To Act | VIDEO: रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे हैदराबाद के व्यक्ति ने बचाव की गुहार लगाई, ओवैसी ने विदेश मंत्रालय से कार्रवाई का आग्रह किया

VIDEO: रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे हैदराबाद के व्यक्ति ने बचाव की गुहार लगाई, ओवैसी ने विदेश मंत्रालय से कार्रवाई का आग्रह किया

हैदराबाद: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वह रूस में फँसा हुआ है और उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके परिवार का दावा है कि वह इस साल की शुरुआत में निर्माण कार्य की तलाश में रूस गया था, लेकिन एजेंटों ने उसे धोखा देकर युद्ध के मैदान में धकेल दिया।

रूस से खुद रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, वह मदद की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन सीमा से वीडियो संदेश साझा करते हुए, हैदराबाद के 37 वर्षीय मोहम्मद अहमद ने कहा कि आदिल नाम के एक एजेंट ने उसे रूस में नौकरी दिलाने का वादा करके धोखा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का डर है और वे जल्द से जल्द भारत लौटना चाहते हैं।

उनकी पत्नी अफशा बेगम ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अहमद के परिवार से मुलाकात की और इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया।

ओवैसी ने पुष्टि की कि प्रयास जारी हैं

ओवैसी ने कहा कि उन्होंने विदेश सचिव कार्यालय से संपर्क किया है और पुष्टि की है कि फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि अहमद के अलावा, हरियाणा और राजस्थान के तीन अन्य लोग - अनूप कुमार, मनोज कुमार और सुमित कुमार - भी ऐसी ही स्थिति में फंसे हुए हैं।

अहमद ने वीडियो में कहा, "मुझे नौकरी का आश्वासन देकर 25 दिनों तक इंतज़ार कराया गया, लेकिन बाद में मुझे बिना किसी जानकारी के लड़ाकू भूमिका में डाल दिया गया।"

उन्होंने आगे बताया कि रूस पहुँचने के बाद उन्होंने दूसरी नौकरियाँ ढूँढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने कहा, "कोई और विकल्प न होने के कारण, मैंने एक नौकरी के लिए हामी भर दी, बिना यह सोचे कि इससे मुझे युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा।"

अहमद ने बताया कि उनके समूह के 25 लोगों में से 17 की मौत हो गई है, जिनमें वीडियो में दिख रहा एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब चार अन्य लोगों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि उनके परिवारों को सूचित कर दिया जाएगा कि वे ड्रोन या बम हमले में मारे गए हैं।

अहमद ने बताया कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उन्हें अग्रिम मोर्चे पर लौटने से पहले केवल एक दिन का आराम दिया गया है। "अगर एजेंट ने मुझे वादा किया हुआ काम दे दिया होता, तो मैं कभी इस लालच में नहीं पड़ता।" ओवैसी ने विदेश मंत्रालय और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से मानवीय आधार पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

ओवैसी ने कहा, "सरकार की बार-बार की चेतावनियों के बावजूद, रूस में नौकरी का वादा करने वाले फर्जी एजेंटों द्वारा निर्दोष भारतीयों को गुमराह किया जा रहा है। उनसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और उन्हें युद्ध क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सरकार को उन्हें बचाना चाहिए।"

मोहम्मद अहमद के परिवार ने भी सोशल मीडिया के ज़रिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अपील की है। उन्होंने अहमद और युद्ध में फंसे अन्य भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।

Web Title: Hyderabad Man Trapped In Russia-Ukraine War, Pleads For Rescue; Asaduddin Owaisi Urges MEA To Act

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :hyderabadAsaduddin OwaisiRussiaUkraineहैदराबादअसदुद्दीन ओवैसीरूसयूक्रेन