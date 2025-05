Hyderabad Fire: चारमिनार के पास लगी भीषण आग, 17 लोगों की झुलस कर मौत; सीएम ने जताया दुख

Hyderabad Fire: हैदराबाद में स्थित ऐतिहासिक चारमिनार के पास एक इमारत में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। इस आग में फंसे ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि गुलजार हाउस में रविवार सुबह एक इमारत में भीषण आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घटना पर शोक व्यक्त किया और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, सुबह करीब साढ़े छह बजे आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कई लोग बेहोश मिले और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटनास्थल का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पत्रकारों से कहा, "पुलिस ने बताया है कि आग लगने की घटना में आठ लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसकी पुष्टि संबंधित अधिकारी ही करेंगे।" उन्होंने बताया कि मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं।

घटनास्थल पर मौजूद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक विधायक ने पत्रकारों को बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और उनका उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Massive Fire in #Hyderabad's #GulzarHouz Area Claims 8 Lives, Rescue Operations Underway



A major fire tragedy struck Hyderabad this morning as a massive blaze broke out in a building on Gulzar House Road, near the historic Charminar. At least 8 people have lost their lives,… pic.twitter.com/GsiB6uxqBZ — BNN Channel (@Bavazir_network) May 18, 2025

तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर घटनास्थल पर पहुंचे। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "आग सुबह करीब 6 बजे लगी और 6:16 बजे तक तेलंगाना सरकार का अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंच गया था। उन्होंने सभी को बचाने की कोशिश की। लेकिन आग बहुत फैल चुकी थी... इमारत के अंदर मौजूद ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने परिवार से बात की है (जो उस इमारत में रह रहे थे जिसमें आग लगी थी)। राज्य सरकार परिवार को पूरी मदद करेगी। हम आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए पूरी समीक्षा करेंगे। इसमें जनता को भी अग्निशमन विभाग का साथ देना होगा।"

#WATCH | Hyderabad | Telangana Minister Ponnam Prabhakar says, "The fire broke out around 6 am and by 6:16 am the fire department of the Telangana government was present at the spot. They tried to save everyone. But the fire had spread massively... The majority of the people… https://t.co/Tk0NBMaMbRpic.twitter.com/ZvkwzH2usl — ANI (@ANI) May 18, 2025

केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी कहते हैं, "आग एक परिवार की मोती की दुकान में लगी थी। उनका घर दुकान के ऊपर की मंजिल पर था। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है।"

#WATCH | Hyderabad, Telangana | Union Minister and state BJP chief G Kishan Reddy says, "The fire broke out in a pearl shop owned by a family. Their house was on the floor above the shop. The accident happened due to a short circuit. Many people have died in the accident. Some… https://t.co/Tk0NBMaMbRpic.twitter.com/NzNPizPyJm — ANI (@ANI) May 18, 2025

उन्होंने कहा कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि हैदराबाद एक तेजी से विकसित हो रहा शहर है, इसलिए पुलिस, नगर निगम, अग्निशमन और बिजली विभागों को मजबूत किया जाना चाहिए। यहां अग्निशमन विभागों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं हैं।

परिवार ने मुझे बताया कि सुबह 7:30 बजे तक दमकल गाड़ियों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे... राज्य सरकार को अग्निशमन विभाग को और धन आवंटित करना चाहिए... प्रधानमंत्री से बात करने के बाद, मैं केंद्र सरकार से मृतकों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता दिलवाऊंगा।

Web Title: Hyderabad Fire Massive fire broke out near Charminar 17 people burnt to death CM expressed grief