अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: पश्चिम बंगाल के एगरा ब्लास्ट मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच शुरू, जल्द सौंपी जाएगी आयोग को विस्तृत रिपोर्ट

Highlights एगरा बम विस्फोट मामले की जांच मानवाधिकार आयोग करेगा मानवाधिकार जांच के बाद पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगा इस घटना में करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए है

मेदिनीपुर: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा में हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले की जांच मानवाधिकार की टीम ने शुरू कर दी है।

गुरुवार को आधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। उस दौरान मानवाधिकार आयोग के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि अभी घटना की प्रारंभिक जांच चल रही है।

जांच पूरी होने के बाद इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट दो से तीन दिनों के भीतर आयोग को सौंपी जाएगी।

दरअसल, एगरा थाना क्षेत्र के खादिकुल गांव में मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई।

West Bengal | A team of West Bengal Human Rights Commission reached the spot earlier today to investigate the blast case in an illegal firecracker factory at Egra in East Medinipur. pic.twitter.com/G0LCb6iNFx