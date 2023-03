वीडियो: चलते-चलते 20 फुट की ऊंचाई से अचानक जमीन पर गिरा विशाल झूला, हादसे में 11 महिलाएं-बच्चे हुए घायल, पूर्व सीएम ने जताया दुख

Highlights राजस्थान के अजमेर जिले में एक बड़ा हादसे होते हुए बच गया है। यहां पर आयोजित एक मेले में झूला के टूटकर नीचे गिरने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 11 लोग घायल हुए है जिसमें औरतें और बच्चे शामिल है।

जयपुर:राजस्थान के अजमेर जिले में मंगलवार को करीब 20 फुट की ऊंचाई से एक झूला गिरने से उसमें सवार 11 लोग घायल हो गए है। मामले में बोलेत हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ‘‘यह घटना झूले की केबल टूटने के कारण हुई। हादसे में 11 लोगों को चोटें आई है। जेएलएन सरकारी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है और वे सभी खतरे से बाहर हैं।’’

बता दें कि नीचे आते समय झूले की केबल अचानक टूट गई जिससे वह गिर गया था। ऐसे में इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कथित तौर पर झूला को नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। यही नहीं इस हादसे को लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है और इसे लेकर दुख जताया है।

Rajasthan | Eleven people were injured after a tower swing had a free fall due to a broken cable during a fair in Ajmer: Sushil Kumar, ASP, Ajmer (21.03) pic.twitter.com/Olrn45vxBx