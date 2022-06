ओवैसी की पार्टी में भारी फूट, बिहार के 5 में से 4 एमएलए ने थामा राजद का हाथ

Highlights असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बिहार में पहुंचा भारी धक्का एआईएमआईएम के पांच विधायकों में से चार ने आरजेडी की सदस्यता ले ली है तेजस्वी यादव ने कहा कि ये विधायक बिहार की सेवा के लिए हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं

पटना: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को बिहार में बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बिहार इकाई में बड़ी फूट हुई और एआईएमआईएम के कुल पांच विधायकों में से चार ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की सदस्यता ले ली है।

बिहार में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से जीतकर आने वाले पांच विधायक जिसमें अमौर विदान सभा क्षेत्र से अख्तरुल ईमान, कोचादामम विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद इज़हर असफी, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से शाहनवाज आलम, बैसी विधानसभा क्षेत्र से सैयद रुकनुद्दीन और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से अजहर नईमी शामिल हैं।

Four Bihar AIMIM MLAs Shahnawaz, Mohammad Anzar Naimi, Muhammad Izhar Asfi and Syed Ruknuddin to join RJD today.