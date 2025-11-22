How to get voter ID online: एसआईआर प्रक्रिया के बीच, वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें ऑनलाइन?

How to get voter ID online: कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसमें बूथ-लेवल ऑफिसर वोटर्स को गिनती के फॉर्म बांट रहे हैं। वोटर्स को वोटर लिस्ट में अपने नाम वेरिफाई करने होंगे, ताकि कोई भी वोटर छूट न जाए। ईसीआई के नियमों के मुताबिक, आप तभी वोट दे सकते हैं जब आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। यहां वोटर लिस्ट डाउनलोड करने और यह चेक करने के लिए कि आपका नाम उसमें है या नहीं, एक डिटेल्ड गाइड दी गई है।

वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

विंडो खुलने पर, आपको "PDF E-Roll" लिखा एक ऑप्शन दिखेगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद, सभी राज्यों के इलेक्टोरल रोल का लिंक वाला एक पेज खुलेगा। उस राज्य पर क्लिक करें जहां से आप वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं।

आप जिस राज्य में रहते हैं, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको उस राज्य के तहत आने वाले जिलों की लिस्ट दिखेगी। आप जिस जिले में रहते हैं, उस पर क्लिक करें।

जिले के नाम पर क्लिक करने के बाद, आपको पेज पर चुनाव क्षेत्रों के नामों की लिस्ट दिखेगी। उस चुनाव क्षेत्र के नाम पर क्लिक करें जहाँ से आप वोट देने के लिए रजिस्टर्ड हैं।

इसके बाद, आपको उस चुनाव क्षेत्र से जुड़े पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट दिखेगी। अपने पोलिंग स्टेशन के आगे 'फाइनल रोल' ऑप्शन चुनें।

आप अपने EPIC कार्ड की डिटेल्स डालकर भी वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। सर्च के लिए आपको अपने EPIC नंबर की ज़रूरत होगी।

ई-रोल में अपना नाम कैसे खोजें?

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

‘ई-रोल में अपना नाम खोजें’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद, अपना EPIC नंबर, दूसरी जानकारी डालें और ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।

EPIC नंबर – इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर – कार्ड के ऊपर छपा नंबर होता है। अपना वोटर ID कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका यहां बताया गया है

वोटर ID ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

ऑफिशियल वोटर सर्विसेज़ पोर्टल पर जाएं।

आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा। फिर ‘रिक्वेस्ट OTP’ पर क्लिक करें।

अपने मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें और ‘Verify & Login’ पर क्लिक करें।

‘E-EPIC Download’ टैब पर जाएं।

इसके बाद, अपने सर्च ऑप्शन के तौर पर ‘EPIC No.’ या ‘Form Reference No.’ चुनें। (आपका EPIC No. आपका वोटर ID नंबर है। आपका Form Reference Number, Form 6 जमा करने के बाद एकनॉलेजमेंट में लिखा होता है।)

EPIC नंबर या Form Reference Number डालें, अपना राज्य चुनें और ‘Search’ पर क्लिक करें।

आपकी वोटर ID डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेंगी। ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।

OTP डालें और ‘Verify’ पर क्लिक करें।

अपना डिजिटल वोटर ID कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘Download e-EPIC’ पर क्लिक करें।

