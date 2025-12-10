Aadhaar Crad e-KYC: कैसे करें आधार का केवाईसी? जानें आसान प्रोसेस

Aadhaar Crad e-KYC: आधार ई-केवाईसी आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपने नो योर कस्टमर (केवाईसी) वेरिफिकेशन को पूरा करने का एक सुरक्षित तरीका है। यह डिजिटल सेवाओं को सपोर्ट करने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और सभी इंडस्ट्री में रेगुलेटरी नियमों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आधार ई-केवाईसी ऑनलाइन कैसे पूरा करें?

अपनी आधार ई-केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के लिए, आप दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके

स्टेप 1: सर्विस प्रोवाइडर को अपना आधार कार्ड दें, जो आपका आधार नंबर या UID (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) नोट करेगा।

स्टेप 2: सर्विस प्रोवाइडर बायोमेट्रिक स्कैनर का उपयोग करके आपकी रेटिना इमेज और फिंगरप्रिंट कैप्चर करेगा।

स्टेप 3: आपकी बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान आपके आधार या UID कार्ड रजिस्ट्रेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए मौजूदा डेटा से किया जाएगा।

स्टेप 4: डेटा वेरिफिकेशन के लिए UIDAI को भेजा जाएगा।

स्टेप 5: डिटेल्स मैच होने के बाद, वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

OTP ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके

स्टेप 1: सर्विस प्रोवाइडर को अपना आधार कार्ड दें, जो आपका आधार नंबर या UID (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) नोट करेगा।

स्टेप 2: UIDAI आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा।

स्टेप 3: सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए डिवाइस में OTP डालें।

स्टेप 4: OTP वेरिफाई होने के बाद, वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

आधार e-KYC के प्रकार

आधार e-KYC दो तरह के होते हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। वे इस प्रकार हैं:

बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके: इस प्रोसेस के दौरान, आपको अपना 12-डिजिट का आधार नंबर और अपना बायोमेट्रिक डेटा देना होगा जिसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन शामिल हैं।

OTP का उपयोग करके: इस प्रोसेस के ज़रिए, आपको अपना 12-डिजिट का आधार नंबर देना होगा और आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (जो रजिस्ट्रेशन के समय आपके आधार कार्ड से लिंक था) पर एक OTP मिलेगा, जिसका उपयोग करके आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

आधार कार्ड eKYC स्टेटस कैसे चेक करें?

अपने आधार कार्ड e-KYC स्टेटस का स्टेटस चेक करने के लिए, आपको नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

स्टेप 1: किसी भी KRA (KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: दिए गए फील्ड में अपने PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) की डिटेल्स डालें।

यह हो जाने के बाद, आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि आप KYC कम्प्लायंट हैं या नहीं। अगर आप नहीं हैं, तो आप आधार e KYC ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए बायोमेट्रिक्स या OTP ऑथेंटिकेशन के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

