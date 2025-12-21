लियोनेल मेस्सी को अपने इंडिया टूर के लिए कितने पैसे मिले? ऑर्गनाइज़र ने खर्च का दिया ब्यौरा

नई दिल्ली: 13 दिसंबर को लियोनेल मेस्सी GOAT इंडिया टूर के कोलकाता इवेंट के मुख्य ऑर्गनाइज़र सताद्रु दत्ता, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था, ने जांचकर्ताओं को फुटबॉल आइकन के भारत दौरे से जुड़ी डिटेल्स बताई हैं। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दत्ता ने कहा कि मेसी को उनके इंडिया टूर के लिए ₹89 करोड़ का पेमेंट किया गया था, जबकि भारत सरकार को टैक्स के तौर पर ₹11 करोड़ मिले।

पीटीआई ने दत्ता के हवाले से बताया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी में इवेंट के कथित कुप्रबंधन की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को उन्होंने बताया कि लियोनेल मेस्सी को टूर के लिए ₹89 करोड़ दिए गए, जबकि ₹11 करोड़ टैक्स के तौर पर भारत सरकार को दिए गए। इससे टूर का कुल खर्च ₹100 करोड़ हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस रकम का तीस प्रतिशत स्पॉन्सर से मिला, जबकि बाकी तीस प्रतिशत टिकटों की बिक्री से आया।

सॉल्ट लेक स्टेडियम में इवेंट देखने के लिए हज़ारों दर्शकों ने महंगी टिकटें खरीदी थीं, लेकिन कार्यक्रम में तब अफरा-तफरी मच गई जब बड़ी संख्या में लोग मैदान पर लियोनेल मेस्सी के चारों ओर जमा हो गए, जिससे वह गैलरी से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे और फैंस में गुस्सा भड़क गया, जिनमें से कुछ ने बाद में स्टेडियम के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की।

सीनियर आईपीएस अधिकारियों पीयूष पांडे, जावेद शमीम, सुप्रतिम सरकार और मुरलीधर वाली एसआईटी का गठन घटना के बाद तोड़फोड़ की जांच के लिए किया गया था। SIT घटना में सुरक्षा में चूक, एक्सेस नियमों के उल्लंघन और आयोजकों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

