NCP के बड़े नेता, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी..., फिर भी सरेआम शूट करके भागे हमलावर; जानें हत्याकांड से जुड़े 10 बड़े क्रम

Baba Siddique Murder: महाराष्ट्र एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोलीमार कर बर्बरता से हत्या कर दी गई है। शनिवार, 12 अक्टूबर की रात जहां सारा देश दशहरा का त्योहार मना रहा था, उसी दौरान रात करीब 9.30 बजे मुंबई के खेर नगर में उनके बेटे के कार्यालय के बाहर तीन लोगों ने घेर लिया और गोली मार दी। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी, जिनके बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा (पूर्व) से कांग्रेस के विधायक हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में तीन बार बांद्रा (पश्चिम) सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके थे।

मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता, बाबा सिद्दीकी को सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त सहित कई बॉलीवुड सितारों के करीबी के रूप में भी जाना जाता था।

बांद्रा पश्चिम से तीन बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी इस साल फरवरी में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Body of NCP leader Baba Siddiqui taken to Cooper Hospital for post-mortem



He was shot near Nirmal Nagar in Bandra and later succumbed to bullet injuries at the hospital, late night, yesterday. pic.twitter.com/LUIiHmmIh7 — ANI (@ANI) October 13, 2024

बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से जुड़े 10 अपडेट

- बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर उनकी हत्या की गई। मुंबई पुलिस ने उस जगह से छह खाली गोलियों के खोल बरामद किए हैं, जहां 66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी। हालांकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी गोलियां चलाई गईं और कितनी गोलियां पीड़ित को लगीं।

- मुंबई पुलिस ने बताया कि उसने अपराध में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, "गोलीबारी में 9.9 एमएम की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया।"

- पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है।

- पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई श्रेणी कर दी गई थी।

- पुलिस का कहना है की कि वे हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के संभावित पहलू की भी जांच कर रहे हैं। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित तौर पर धमकियां मिल रही हैं।

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार देर रात बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे।

#WATCH | Maharashtra: Outside visuals from NCP leader Baba Siddique's residence in Mumbai.



He was shot near Nirmal Nagar in Bandra and later succumbed to bullet injuries at Lilavati Hospital. His body has been shifted to Cooper Hospital for post-mortem pic.twitter.com/MZ8vhq4Xmv — ANI (@ANI) October 13, 2024

- महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ, केंद्रीय मंत्री और आरपीआई (ए) प्रमुख रामदास अठावले और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार भी लीलावती अस्पताल पहुंचे।

- एकनाथ शिंदे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कानून को अपने हाथ में लेने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कसम खाई। घटना को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए शिंदे ने मीडिया को बताया कि दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक अभी भी फरार है।

#WATCH | Maharashtra: NCP leader Baba Siddiqui's body being taken for post-mortem to Cooper Hospital, in Mumbai.



He succumbed to bullet injuries at Lilavati Hospital, late night yesterday. pic.twitter.com/hiB26xMpKo — ANI (@ANI) October 13, 2024

- सलमान खान और शिल्पा शेट्टी सहित बॉलीवुड अभिनेता बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने के लिए लीलावती अस्पताल गए। अभिनेता जहीर इकबाल भी अस्पताल पहुंचे। अभिनेता रितेश देशमुख ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, "इस भयानक अपराध के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।"

#WATCH | Maharashtra: Latest visuals from incident spot near Nirmal Nagar in Bandra East where NCP leader Baba Siddiqui was shot at, late night, yesterday.



Baba Siddiqui's body has been taken to Cooper Hospital for post-mortem. He succumbed to bullet injuries at Lilavati… pic.twitter.com/gsyZzsYhJS — ANI (@ANI) October 13, 2024

- महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं ने पूर्व मंत्री की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। शरद पवार ने गृह मंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भी चिंताजनक है कि स्थिति को इतनी हल्के ढंग से संभाला जा रहा है।

- महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हत्या चौंकाने वाली है।

