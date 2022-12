हिमंत बिस्वा सरमा ने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को लताड़ लगाते हुए कहा, "औरतें बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं होतीं, मुस्लिम बहनें उनकी बात न सुनें"

Highlights हिमंत बिस्वा सरमा ने बदरूद्दीन अजमल द्वारा महिलाओं के प्रति दिये बयान को शर्मनाक बताया असम के सीएम सरमा ने कहा कि मुस्लिम बहनें बदरूद्दीन अजमल की बातों को एकदम न सुनें सभी को यह बात समझनी चाहिए कि महिलाएं बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं होती हैं

बोंगाईगांव:असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एआईयूडीएफ प्रमुख और असम से लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल द्वारा महिलाओं के लिए दिये अशोभनीय बयान पर जबरदस्त हमला बोला है। मुख्यमंत्री सरमा ने बदरूद्दीन अजमल के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बदरुद्दीन अजमल ने महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की थी तो वो अब मेरी भी बात सुन लें। मेरा अजमल से कहना है कि अगर उनके कहने पर महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो उन्हें उन बच्चों के बड़े होने तक परवरिश पर आने वाले खर्च को खुद उठाना चाहिए।

Badruddin Ajmal had said that women should continue to give birth to as many children as possible, but I say that if women give birth to more children, then Ajmal should nurture the children till they grow up and pay for their expenses: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/seDLF2XNnn