Himachal Pradesh: सिरमौर जिले में यात्री बस खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, कई यात्री घायल

By रुस्तम राणा | Updated: January 9, 2026 16:37 IST2026-01-09T16:37:13+5:302026-01-09T16:37:13+5:30

सिरमौर के एसपी निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि बस कुपवी से शिमला जा रही थी, तभी हरिपुरधार इलाके के पास पहाड़ से नीचे गिर गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की खबर है।

शिमला: शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक प्राइवेट बस के गहरी खाई में गिरने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सिरमौर के एसपी निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि बस कुपवी से शिमला जा रही थी, तभी हरिपुरधार इलाके के पास पहाड़ से नीचे गिर गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की खबर है।

पुलिस अधिकारी ने बताया "मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 30-35 लोग सवार थे। और जानकारी का इंतजार है। मैं मौके पर जा रहा हूं। पुलिस और दूसरी बचाव टीमें घायलों को निकालने की कोशिश कर रही हैं।" पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और एसपी भी रास्ते में हैं।

