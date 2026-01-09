Himachal Pradesh: सिरमौर जिले में यात्री बस खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, कई यात्री घायल
By रुस्तम राणा | Updated: January 9, 2026 16:37 IST2026-01-09T16:37:13+5:302026-01-09T16:37:13+5:30
शिमला: शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक प्राइवेट बस के गहरी खाई में गिरने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सिरमौर के एसपी निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि बस कुपवी से शिमला जा रही थी, तभी हरिपुरधार इलाके के पास पहाड़ से नीचे गिर गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की खबर है।
#WATCH | Himachal Pradesh: Eight people died in a bus accident after a private bus enroute from Kupvi to Shimla rolled down the road near Haripurdhar in Sirmaur district. https://t.co/iQ3fz7vn70pic.twitter.com/CcX6ZzR8ec— ANI (@ANI) January 9, 2026
पुलिस अधिकारी ने बताया "मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 30-35 लोग सवार थे। और जानकारी का इंतजार है। मैं मौके पर जा रहा हूं। पुलिस और दूसरी बचाव टीमें घायलों को निकालने की कोशिश कर रही हैं।" पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और एसपी भी रास्ते में हैं।