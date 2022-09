Himachal Pradesh Congress: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, कार्यकारी अध्यक्ष महाजन बीजेपी में शामिल, कहा- राहुल गांधी ने पूरी तरह सफाया कर दिया

Highlights केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल है। महाजन को इस साल मई में प्रदेश कांग्रेस समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। महाजन ने कहा कि मैं 45 साल से कांग्रेस में था। आज कांग्रेस दिशाहीन, नेतृत्वविहीन हो गई है। जमीनी स्तर पर न तो कोई दूरदृष्टि है और न ही कार्यकर्ता।

कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पास जो बचा है, राहुल गांधी ने कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया है। इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाजन के भाजपा में शामिल होने को बड़ा झटका माना जा रहा है। इस अवसर पर गोयल ने महाजन का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी।

Delhi | Harsh Mahajan, Himachal Pradesh Congress Committee working president, joins BJP in presence of Union Min Piyush Goyal.



Says, "I was in Congress for 45yrs... today, Congress has become directionless, leaderless. There's neither a vision nor workers on grassroots." pic.twitter.com/uGYT741pVp