वीडियो: पकड़ी गई 425 करोड़ की होरोइन, अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल का बड़ा ऑपरेशन, पांच ईरानी नागरिक भी गिरफ्तार

Highlights कच्छ जिले में ओखा के पास गुजरात तट से एक ईरानी नौका पकड़ा गया, पांच लोग गिरफ्तार। इस नौका से 425 करोड़ रुपये मूल्य की 61 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, गुप्ता सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। नौका को ओखा तट से लगभग 340 किलोमीटर दूर भारतीय जल क्षेत्र में चलते पकड़ा गया।

अहमदाबाद: भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने कच्छ जिले में ओखा के पास गुजरात तट से एक ईरानी नौका को पकड़ा है, जिसमें कथित तौर पर 425 करोड़ रुपये मूल्य की 61 किलोग्राम हेरोइन ले जायी जा रही थी। नौका के चालक दल के पांच ईरानी सदस्यों को पकड़ा गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

रक्षा जनसंपर्क कार्यालय द्वारा सोमवार रात जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा साझा की गई गुप्त सूचना के आधार पर, भारतीय तटरक्षक बल ने अपने दो गश्ती पोत को अरब सागर में गश्त के लिए तैनात किया।

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘रात के समय, एक नौका को ओखा तट से लगभग 340 किलोमीटर दूर भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा गया। भारतीय गश्ती पोतों द्वारा चुनौती दिए जाने पर नौका ने भागने का प्रयास किया। इसके बाद नौका का पीछा कर इसे पकड़ा गया।’

NEWS

Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard), based on an intelligence input by ATS Gujarat, on Monday apprehended an Iranian Boat with 5 crew in Indian waters carrying 61 kgs of Heroin worth Rs. 425 cr.

The boat alongwith crew is being brought to Okha for further investigation. pic.twitter.com/JNO6J8aPg2