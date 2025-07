Henley Passport Index: पासपोर्ट पावर इंडेक्स में भारत की सबसे बड़ी छलांग, 59 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुँच

Henley Passport Index: पिछले छह महीनों में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने सबसे बड़ी छलांग लगाई है, और 85वें स्थान से आठ पायदान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुँच गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहाँ उनके धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं।

अपनी वीजा-मुक्त प्रवेश सूची में केवल दो नए गंतव्यों को जोड़ने के बावजूद, जिससे कुल संख्या 59 हो गई, भारत ने नवीनतम अद्यतन में सभी देशों के बीच रैंकिंग में सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया।

यह उछाल एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहाँ पारंपरिक रूप से प्रभावशाली देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अपनी रैंकिंग में धीरे-धीरे गिरावट देख रहे हैं, जबकि भारत और सऊदी अरब जैसे देश लगातार ऊपर उठ रहे हैं।

उदाहरण के लिए, सऊदी अरब ने जनवरी से अपनी वीज़ा-मुक्त सूची में चार नए गंतव्य जोड़े हैं, जिनकी कुल संख्या अब 91 हो गई है, जिससे उसे चार स्थान ऊपर चढ़कर 54वें स्थान पर पहुँचने में मदद मिली है।

पासपोर्ट सूचकांक अवधारणा के निर्माता डॉ. क्रिश्चियन एच. कैलिन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह सूचकांक एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक गतिशीलता परिदृश्य को दर्शाता है।

कैलिन ने कहा, "शीर्ष पर हम जो समेकन देख रहे हैं, वह इस बात पर ज़ोर देता है कि पहुँच सक्रिय और रणनीतिक कूटनीति के माध्यम से अर्जित की जाती है - और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। जो देश वीज़ा छूट पर सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं और पारस्परिक समझौतों को बढ़ावा देते हैं, वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जो देश ऐसे प्रयासों में कम शामिल हैं, उनके लिए विपरीत स्थिति लागू होती है।"

