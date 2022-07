Heavy Rainfall: उत्तराखंड के 9 जिलों में आज हो सकती है तेज बारिश, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलें रहेंगी बन्द

Highlights उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की आशंका जताई है। इन जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर सीएम धामी द्वारा सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है।

देहरादून: उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग के बुधवार को बारिश के लिए जारी रेड अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है जबकि अत्यधिक बारिश की संभावना वाले इलाकों में बुधवार को एहतियातन छुटटी के आदेश दिए गए हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।

प्रदेश के कई स्थानों पर मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई और कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अनेक मार्ग भूस्खलन का मलबा आने से अवरूद्ध हो गया।

मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 में से नौ जिलों के लिए बुधवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौडी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा कहीं—कहीं अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

Uttarakhand | Roads, and bylanes in Gopeshwar in Chamoli district were inundated amid the gushing flow of water in the hilly terrain due to incessant rainfall in the region (19.07) pic.twitter.com/OfFyZJQmYw