दिल्ली-NCR में भारी बारिश, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट; पढ़ें देश के अन्य राज्यों का हाल

By अंजली चौहान | Updated: August 9, 2025 08:55 IST2025-08-09T08:52:18+5:302025-08-09T08:55:11+5:30

Delhi-NCR Weather Updates: राष्ट्रीय राजधानी में मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के कई स्थानों पर भारी जलभराव हो गया।

Delhi-NCR Weather Updates: राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में देर रात से सुबह तक भारी बारिश से चारों तरफ पानी-पानी हो गया है। कई इलाकों में जलभराव से लोगों के दिक्कतें हो रही है। और यातायात बाधित हुआ। शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवई नगर सहित दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज के लिए शहर में रेड अलर्ट जारी किया है।

भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और मध्य दिल्ली सहित कई जगहों पर बिजली और गरज के साथ बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारी बारिश के बाद पंचकुइयां मार्ग, मिंटो रोड और मथुरा रोड पर जलभराव देखा गया, साथ ही भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर भी जलभराव देखा गया, जहाँ शनिवार तड़के पानी भर गया।

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए, गाजियाबाद में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गौतमबुद्धनगर में गरज और बिजली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कुल मिलाकर, हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

देश के अन्य हिस्सों में बारिश की चेतावनी

मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में आज मौसम में गड़बड़ी की आशंका है। अगले 24 घंटों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तेलंगाना और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

हिमाचल में आसमान से बरसा कहर

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 357 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 599 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं और 177 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, इस मानसून सीजन में अब तक 208 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 112 मौतें सीधे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और मकान ढहने से हुईं, जबकि 96 सड़क दुर्घटनाओं में हुईं, जिनमें से कई कम दृश्यता और फिसलन भरी सड़कों के कारण हुईं।

नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी

बिहार में, गंगा और बूढ़ी गंडक जैसी नदियाँ उफान पर हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। पटना में, गंगा का जलस्तर बढ़ने से आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। गंगा का बढ़ता प्रवाह बूढ़ी गंडक नदी को भी प्रभावित कर रहा है। निचले इलाकों में सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं।

गंगा, सोन, दरधा और गंडक नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण पटना जिले (अथमलगोला, मोकामा, बाढ़, दानापुर और पटना सदर सहित) की 14 पंचायतों के लगभग 89,250 लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में जलस्तर खतरे के निशान से 1 से 1.5 मीटर ऊपर और उच्चतम बाढ़ स्तर से केवल 30-50 सेंटीमीटर नीचे है।

पटना प्रशासन बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए छह सामुदायिक रसोई चला रहा है। प्रतिदिन 8500 से ज़्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

टॅग्स :Weather ReportmonsoonDelhi NCRdelhi newsIMD India Meteorological Departmentमौसम रिपोर्टमानसूनदिल्ली-एनसीआरदिल्ली समाचारभारतीय मौसम विज्ञान विभाग