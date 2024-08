Delhi rains: भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम, देखें वीडियो

Highlights राष्ट्रीय राजधानी में लगातार भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया है इस अगस्त में दिल्ली में पिछले 14 वर्षों में सबसे अधिक बारिश वाले दिन देखे गए मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले 2012 में सबसे ज्यादा 22 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद 2011 में 20 दिन बारिश हुई थी

दिल्ली में गुरुवार तड़के भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया। धौला कुआं और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के पास के दृश्य बारिश के प्रभाव को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है, हल्की से मध्यम बारिश की सूचना है। आसमान में बादल छाए रहे और बुधवार को आंधी और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश हुई, जिससे शहर में स्थिति और खराब हो गई।

#WATCH | Delhi: Following incessant heavy rainfall in the National Capital, waterlogging and traffic jams are being seen in many places. Visuals from Shankar Vihar near Dhaula Kuan. pic.twitter.com/mre3TZcR4A — ANI (@ANI) August 29, 2024

राष्ट्रीय राजधानी में लगातार भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया है, जिससे धौला कुआं गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इस अगस्त में दिल्ली में पिछले 14 वर्षों में सबसे अधिक बारिश वाले दिन देखे गए। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले 2012 में सबसे ज्यादा 22 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद 2011 में 20 दिन बारिश हुई थी।

बरसात का दिन वह होता है जब शहर में 2.4 मिमी से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि इस साल अगस्त भी दिल्ली के लिए सबसे गर्म महीनों में से एक है, शहर में पिछले दशक में अब तक सबसे अधिक 291.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 27 अगस्त तक 291।6 मिमी बारिश हुई, जो अगस्त 2014 में दर्ज की गई पिछली बारिश से अधिक है।

