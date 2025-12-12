VIDEO: राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 12, 2025 15:02 IST2025-12-12T15:00:59+5:302025-12-12T15:02:49+5:30

Parliament Session:​​​​​​​ संसद सत्र के दौरान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया।

Parliament Session: संसद सत्र के दौरान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस और जोरदार हंगामा देखने को मिला। जानिए राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच आखिर क्या बातचीत हुई।


During the Parliament session, Rahul Gandhi raised the issue of Delhi’s pollution in the Lok Sabha. Union Minister Kiren Rijiju responded, leading to a heated exchange and uproar in the House.


