झारखंड में देवघर जिले में एके-47 से ब्रस्ट फायर होने से ड्यूटी में तैनात हवलदार शिवपूजन पाल की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस

देवघर: झारखंड में देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित जैप-5 कैंप के मैगजीन ड्यूटी में तैनात हवलदार शिवपूजन पाल (50) की शनिवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई मृतक जवान की पहचान जैप-05 के हवलदार शिवपूजन पाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से भभुआ (बिहार) के निवासी थे।

बताया जा रहा है कि हवलदार शिवपूजन पाल अपनी एके-47 राइफल की शूटिंग रिंग को चार्ज दे रहे थे। इसी दौरान, दुर्घटनावश एके-47 से ब्रस्ट फायर हो गया। राइफल से निकली 6 से 7 गोलियां हवलदार शिवपूजन पाल की गर्दन में लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मोहनपुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में आगे की जांच और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। किस परिस्थिति में गोली चली, इसकी पड़ताल की जा रही है। एसपी सौरभ की क्राइम मीटिंग से निकलकर मोहनपुर थाना प्रभारी प्रियरंजन कुमार भी जैप-5 परिसर पहुंचे।

रांची से फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जैप-5 के समादेष्टा दीपक कुमार भी मामले की सूचना पाकर वह भी मौका-ए-वारदात पर पहुंच गए। बहरहाल, जांच के बाद ही गोली चलने के कारणों का पता चल पायेगा। मीडियाकर्मियों को गेट पर ही रोक दिया गया। अंदर जाने नहीं दिया गया।

Web Title: Havildar Shivpujan Pal, who was on duty, died after being hit by an AK-47 burst fire in Jharkhand's Deoghar district; police are investigating